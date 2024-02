AVANTI CON LA PREVENDITA Appuntamento venerdì al Mannucci Ecco come trovare i biglietti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prosegue laper la gara cronto il Pontedera in programma allo stadio "" venerdi con inizio alle 20,45. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile online sul circuito Etes oppure recandosi all’interno del punto vendita tabaccheria Veri in località Bagnoro (con orario 8,30-12,30 e 16-19, esclusa la giornata odierna). Il costo deiè di 12 euro e la vendita terminerà alle ore 19 di, domani, giovedì 8 febbraio. Si prevede il solito esodo consistente di tifosi amaranto che non hanno mai fatto mancare il sostegno anche fuori casa con numeri tra i più alti del girone.