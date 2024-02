Autovelox vandalizzato a Pomezia | è una strada in cui è morta investita una mamma di tre figli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un gesto di qualche automobilista che non voleva prendere la multa o l'ennesimo atto vandalico di 'Fleximan'? L'di via Gronchi aè stato danneggiato.

A una manciata di settimane dalla sua installazione l’autovelox di Via Gronchi è stato già vandalizzato. Coperto con quello che sembra un mix tra schiuma e della vernice spray l’occhio elettronico ...Sono sempre più frequenti in tutta Italia episodi in cui autovelox vengono distrutti da diversi responsabili, che firmano gli atti di vandalismo con il nome di 'Fleximan'. Anche a Poggio Torriana, nel ...Raid a Poggio Torriana, autovelox distrutto stile Fleximan. La conta degli sceriffi elettronici abbattuti o distrutti in Italia è diventata quasi ...