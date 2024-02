Autodromo | una risorsa La city card con Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sono dati notevolissimi quelli dell’afflusso turistico per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, ma ancora ci sono margini di miglioramento inesplorati che potrebbero aumentare, e di molto, i ricavi dell’indotto. A fronte di una gara sportiva sempre seguitissima che riempie l’, che nell’edizione scorsa ha visto un totale di 304mila e 134 spettatori accorsi da tutto il mondo - il 57% degli stranieri soprattutto da Olanda, Regno Unito, Austria, Stati Uniti, Spagna, Germania - il 60% dei non residenti pernotta in strutture ricettive, e tra questi la media di durata del pernottamento è di 3,3 notti, praticamente lo stretto necessario per assistere a prove, qualifiche e gara. Non è un caso se il 93% dei turisti ha dichiarato di aver visitato Monza esolo per il Gran premio (e il 47% ha espresso l’intenzione di tornare a Monza e ...