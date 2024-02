AUTODISTRUTTIVO canzone La Sad Sanremo 2024 | testo e significato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Scopriamo ile ildellacon la quale i La Sad sono in gara aL'articolo proviene da Novella 2000.

La Sad è un gruppo musicale punk rock in costante ascesa. Per loro questo 2024 sarà importantissimo considerando la partecipazione al Festival di ... (ilcorrieredellacitta)

Autodistruttivo è la canzone dei La Sad, tra le trenta in gara al Festival di Sanremo 2024 . Qual è il significato ? La band pop punk milanese, ... (blogtivvu)

Tra gli artisti in gara al 74esimo Festival di Sanremo c’è anche La Sad, il trio musicale di cui si è già parlato di recente per alcune polemiche. ... (ilfattoquotidiano)

Cronaca, pagelle e classifica della prima serata di Sanremo 2024, ouverture di un'edizione che sarà ricordata come piena zeppa di hit estive.Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood: è la top five al termine della prima serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa."Sad vuol dire triste, ma da quella tristezza é nata una famiglia: all'inizio eravamo solo in tre, oggi siamo molti, molti di più. (ANSA) ...