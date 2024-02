Ausilio: «Algoritmi? Utili, ma non possono prendere un giocatore!» (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ausilio non condanna gli Algoritmi e le statistiche nella compravendita dei giocatori, ma sicuramente il DS dell’Inter preferisce il lavoro vecchio stile. Sul palco anche Darmian. VECCHIO STILE ? Il DS dell’Inter Piero Ausilio, dopo aver parlato di rinnovi e degli obiettivi di squadra, è stato anche incalzato direttamente dal palco dell’evento ‘Amici dei bambini’: «Rispetto gli Algoritmi e le statistiche anche perché oggi si stanno avvicinando anche al nostro mondo. Ma pensare che si possa prendere un giocatore solo focalizzandosi su un computer non mi appartiene. La soluzione migliore rimane sempre quella degli scout e del lavoro dietro. Io arrivo dal settore giovanile, difficilissimo giudicare le qualità di un ragazzino. Età particolare, tantissimi rischi. Sempre detto ai nostri allenatori pazienza e ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di mercoledì 7 febbraio 2024)non condanna glie le statistiche nella compravendita dei giocatori, ma sicuramente il DS dell’Inter preferisce il lavoro vecchio stile. Sul palco anche Darmian. VECCHIO STILE ? Il DS dell’Inter Piero, dopo aver parlato di rinnovi e degli obiettivi di squadra, è stato anche incalzato direttamente dal palco dell’evento ‘Amici dei bambini’: «Rispetto glie le statistiche anche perché oggi si stanno avvicinando anche al nostro mondo. Ma pensare che si possaun giocatore solo focalizzandosi su un computer non mi appartiene. La soluzione migliore rimane sempre quella degli scout e del lavoro dietro. Io arrivo dal settore giovanile, difficilissimo giudicare le qualità di un ragazzino. Età particolare, tantissimi rischi. Sempre detto ai nostri allenatori pazienza e ...

