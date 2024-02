Attacco russo su Kiev durante la visita di Borrell | portato in un rifugio anti missili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 – Massiccionella notte sulla capitale dell’Ucraina e in buona parte del Paese. Un’offensiva, con iche sono tornati a cadere su, che appare non casuale e che è arrivata proprio in occasione delladi Josepe la sua delegazione. per sicurezza, sono stati costretti a scendere in un. La Russia ha infatti attaccato questa mattina presto la capitale ucraina con deinel bel mezzo delladell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep, che è dovuto scendere con il resto della delegazione al piano sotterraneo che funge danell'hotel di...