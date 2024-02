ATP Marsiglia 2024 | Khachanov e Humbert ai quarti | eliminato Musetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prosegue il torneo ATP 250 di. Oggi si sono chiusi i match del primo turno, ma ci sono stati anche i primi qualificati per idi finale. Purtroppo si è fermato il cammino di Lorenzo, che è stato sconfitto nettamente da ceco Tomas Machac, numero 66 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco. Aidi finale ci sono già anche Karene Ugo. Il russo, testa di serie numero tre, ha superato in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut con un duplice 6-2; mentre il francese, numero quattro del seeding, è uscito vincitore dal derby transalpino con Hugo Gaston, superandolo in rimonta per 2-6 6-1 6-3. Buona la prima, invece, per Auger-Aliassime. Il canadese doveva ancora chiudere il suo match di primo turno e ha ...