Atp Cordoba 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 7 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nuova giornata di tennis sui campi di terra battuta di. Oggi,, ilinizierà alle 18:00 con la sfida tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e il padrone di casa, l’argentino Federico Coria. A seguire, non prima delle 20:00, sempre sul centrale un altro incrocio Argentina-Spagna: Facundo Bagnis affronta Roberto Carballes Baena. Poi spazio al match tra Francisco Cerundolo, testa di serie numero 1, e Jaume Munar, seguito dalla sfida in campo tra Tomas Martin Etcheverry e Bernabe Zapata Miralles.AtpCancha Central A partire dalle 18:00, Albert Ramos-Vinolas-Federico Coria Non prima delle 20:00, Facundo Bagnis (Q) – Roberto Carballes Baena (8) Non prima delle 22:30, Francisco ...