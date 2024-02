ATP Cordoba 2024 | nel giorno di Darderi avanti Carballes Baena | out Altmaier e Schwartzman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giunta al termine un’altra giornata di primi turni all’ATP 250 di, in Argentina. Frequentatissimo dai giocatori di lingua spagnola e, più in generale, dai terraioli di razza, questo torneo ha visto anche un po’ d’Italia emergere bene. Il nome è quello di Luciano, nato a Villa Gesell, ma di doppio passaporto e in Italia da quando aveva 10 anni: il tricolore, in pratica, ce l’ha accanto da sempre. Il 4-6 6-1 6-2 sul cileno Tomas Barrios Vera gli permette di guadagnarsi un appuntamento con l’austriaco Sebastian Ofner. La maggiore sorpresa riguarda il 5-7 6-3 6-4 con cui l’argentino Federico Coria rimonta il tedesco Daniel, raggiungendo il veterano del rosso spagnolo Albert Ramos Vinolas. E sempre rimanendo in Argentina, da sottolineare il risultato del qualificato Roman Andres Burruchaga contro Diego ...