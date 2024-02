Atomico Iran Dopo le aggressioni indirette coi proxy | l' obiettivo è la deterrenza diretta con la bomba

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dietro le quinte muove l'Asse della Resistenza in tutto il Medio Oriente, mentre in patria sarebbero assai rilevanti i progressi del programma nucleare militare. Il report preoccupato di un think tank Usa: "Può costruire laatomica in una settimana, 18 in sei mesi"

