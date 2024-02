Atomico Iran Dopo le aggressioni indirette coi proxy | l' obiettivo è la deterrenza diretta con la bomba

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dietro le quinte muove l'Asse della Resistenza in tutto il Medio Oriente, mentre in patria sarebbero assai rilevanti i progressi del programma nucleare militare. Il report preoccupato di un think tank Usa: "Può costruire laatomica in una settimana, 18 in sei mesi"

L’Iran è in grado di costruire una bomba atomica nel giro di una settimana. E ha l’incentivo per farlo, vista la crisi in Medio Oriente… Leggi ...L’Iran è in grado di costruire una bomba atomica nel giro di una settimana. E ha l’incentivo per farlo, vista la crisi in Medio Oriente… Leggi ...Un think tank americano segnala l’accresciuta capacità di arricchimento dell’uranio da parte di Teheran. Un programma condotto da decenni ufficialmente “per scopi civili” ...