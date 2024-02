Atletica | Diaz fa un’altra grande prestazione nel triplo | atterra a 17 | 61

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Torun – Andytesse un altro salto di successo in pedana e incrementa la sua miglioremondiale dell’anno, dopo la straordinariadi Miramas (leggi qui). Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno, due volte campione della Diamond League, sarà uno degli atleti più attesi agli Assoluti indoor di Ancona (17-18 febbraio). E potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024. In gara a Torun,a 17,61, dopo il 17,25 in apertura di gara, nella tappa del World Indoor Tour Gold a Torun, in Polonia. E’ fantastica la forma fisica del campione allenato dalla leggenda Fabrizio Donato, che vince: “Non mi aspettavo questo risultato dopo aver gareggiato pochi giorni fa – racconta, come riporta fidal.it – ma ho voluto provare due impegni ravvicinati anche in vista della ...

Serata di grande successo per l'atletica azzurra nella tappa indoor del World Tour Gold, a Torun, in Polonia. Zaynab Dosso e Ossama Meslek hanno migliorato i loro record italiani mentre Andy Diaz ha ...A Torun (Polonia) è andata in scena la quarta tappa della World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Grande spettacolo con quattro italiani in ...