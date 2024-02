Atletica | Andy e Zane Weir troneggiano con il mondiale stagionale! Dosso | Simonelli e Furlani tra i big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gli italiani si sono messi in vetrina nella prima parte della stagione al coperto e hanno fornito una serie di prove decisamente rilevanti lungo il cammino che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. È vero che gli appuntamenti in sala potrebbero passare in secondo piano in un’annata agonistica caratterizzata dalle Olimpiadi e preceduta dagli Europei a Roma, ma le prestazioni fornite dai nostri portacolori lasciano ben sperare in vista degli appuntamenti estivi. Al momento due azzurri detengono la miglior prestazionestagionale: un dato di rilievo quando ormai siamo al 7 febbraio e mancano tre settimane alla rassegna iridata.svetta nel getto del peso con i 21.84 metri toccati a Nordhausen (Germania) lo scorso 28 gennaio, quando ebbe la meglio nel serrato duello con ...