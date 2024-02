Atalanta | nuovo infortunio per Palomino | l’argentino si ferma per tutto febbraio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo, 72024 – Unstop per Jose’ Luis, che sta vivendo una stagione tormentata dai problemi muscolari. El General salterà l’intero mese diper una lesione muscolo-fasciale di primo grado, dopo unaccusato in allenamento la scorsa settimana. Si tratta del terzomuscolare in questo campionato per il 34enne difensore di San Tucuman, del quintodal gennaio 2023. Stagione da dimenticare finora per il centrale argentino classe 1990, in campo per appena 42 minuti distribuiti in sei apparizioni tra serie A, con 23 minuti in quattro presenze, una presenza europea a Lisbona a ottobre per 10 minuti e altri 9 minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo., 34 anni compiuti a gennaio, ...