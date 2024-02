Atalanta | Muriel al passo d'addio | solo Cristiano Ronaldo meglio di lui

Luis Muriel, anche se manca ancora l'ufficialità, è in partenza per l'Orlando City in Mls. La conferma indiretta arriva dal profilo Instagram di Cristian Raimondi, ex giocatore dell'Atalanta e attuale ...Prossimo all`addio, Luis Muriel si appresta a salutare non solo l`Atalanta ma anche la Serie A, lo aspetta l`Orlando City in MLS. Due anni di contratto più opzione.Addio Muriel: cosa cambia al Fantacalcio Primo aspetto da considerare: chi non ha ancora fatto l'asta di riparazione può svincolare Muriel. Le notizie che arrivano sul suo addio sono conferme totali, ...