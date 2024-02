Atalanta | è sempre mercato | Muriel addio | Carnesecchi rinnova E la Juve guarda i big

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo. Più che del “se”, si tratta del “quando”. Luise l’sono destinati a dirsi: in principio doveva essere a giugno 2024, a scadenza di contratto, a parametro zero, poi, forse, già entro la fine del mese, con destinazione Orlando City, gli Stati Uniti, la Major League Soccer. Lucho potrebbe partire da un momento all’altro per andare a sposare il progetto del club della Florida e firmare un triennale da tre milioni l’anno, più di quanto percepisce ora in nerazzurro. Con l’accordo che, per l’appunto, terminerà tra pochi mesi. Già a fine gennaio c’erano stati i primi abboccamenti, ma con offerte considerate troppo basse. Poi l’adeguamento è arrivato. Con la sua cessione immediata l’perderebbe uno slot in lista Uefa, visto che resterà un posto vuoto dopo l’esclusione di Palomino. Se ne ...