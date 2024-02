Assistenza alla persona per anziani e disabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella zona di Quarrata si ricerca un assistente di baseperdomiciliare. Contratto part time di 12 ore settimanali dal lunedì al sabato, determinato 3 mesi, rinnovabile. Richieste qualifica professionale e conoscenze informatiche di base. Gradita ma non necessaria esperienza nella mansione. E’ previsto rimborso chilometrico. La stessa cooperativa ricerca anche due persone da adibire ad assistente specialistico per minori contà per supporto in ambito scolastico. Richiesti diploma di Tecnico dei Servizi Sociali o laurea attinente e conoscenze informatiche di base. Gradita ma non necessaria esperienza nella mansione. Contratto part time di 20 ore settimanali dal lunedì al sabato, tempo determinato fino al 30/06/2024, rinnovabile. Entrambi gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi. ...