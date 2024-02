Assessore Tironi | Parità di genere priorità per Regione Lombardia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) - “Ladiè una delledied è un tema che abbraccia tutto il mondo del lavoro e non solo. Su questo fronte ci stiamo impegnando anche investendo delle risorse importanti. Per accompagnare tutte le nostre imprese e le nostre aziende lombarde nell'adesione alla certificazione delladiabbiamo stanziato 10 milioni di euro. Le aziende che aderiranno saranno seguite anche da consulenti e professionisti per raggiungere l'obiettivo”. Così Simona, assessora all'Istruzione, Formazione e Lavoro di, intervenendo in occasione della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards', durante la quale sono state ...

Sono 34 le candidature, 29 le scuole coinvolte, 42 gli Enti IeFP e 20 le Fondazioni ITS che faranno parte delle filiere formative in ambito ... (orizzontescuola)

“La parità di genere è una delle priorità di Regione Lombardia ed è un tema che abbraccia tutto il mondo del lavoro e non solo. Su questo fronte ci stiamo impegnando anche investendo delle risorse imp ...Milano, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Grande successo per i ‘Winning women institute awards’, la seconda edizione dell’evento di premiazione che si è svolto a Milano martedì 6 febbraio nello spazio e ...Il teatro come strumento educativo per promuovere la centralità dell'essere umano nelle sue varie componenti, coinvolgendo attivamente i giovani in un processo di confronto e crescita attraverso il co ...