“Assenteista” Quella velina che ora preoccupa Chiara Ferragni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non c’è pace per. Dal pandoro-gate in poi una serie di scandali che hanno devastato l’immagine pubblica dell’influencer, con tanto di indagini per truffa aggravata sull’affaire Balocco, sulle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e sulla bambola Trudi. Sponsor in fuga, non senza polemiche, ma soprattutto una macchia indelebile che mina il futuro dell’imprenditrice digitale, un tempo idolo della sinistra e del popolo della rete. L’ultima grana per la moglie di Fedez riguarda Tod’s. Laè consigliera di amministrazione dell’azienda guidata da Diego Della Valle dal 21 aprile del 2021 ma come riportato dal Sole 24 Ore è nota esclusivamente per il record di assenze. Secondo i documenti di Tod’s, nei primi due anni da quando è in caricaha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali. Un ...