Assemblee e scioperi | Mirafiori ora si mobilita sui timori di fuga di Stellantis dall’Italia | «Dobbiamo farci sentire come gli agricoltori»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Il futuro è incerto, risposte non ce ne danno:rcihanno fatto gli». Sono le voci dei lavoratori che si levano in queste ore dalla fabbrica di, dove questa mattina si sono svolte«molto partecipate», secondo quanto riporta l’Ansa. Da giorni si rincorrono annunci e indiscrezioni preoccupanti sulla produzione in Italia del gruppo, e quel che è certo che lo storico stabilimento torinese resterà fermo dalla prossima settimana sino a fine marzo: tutti in cassa integrazione. Terminate lepromosse dalla Fiom, i lavoratori di del secondo turno della fabbrica hanno dato via a uno sciopero spontaneo: un corteo di operai della linea della 500 elettrica è uscito dalla Porta 2 dello ...