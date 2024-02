Assalto armato in una gioielleria | ostaggi e fuga col bottino VIDEO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Attimi di vero terrore all’interno di un centro commerciale dove sono arrivati all’improvviso ladri armati e incappucciati Momenti di panico e terrore in un centro commerciale. Tutto è successo all’improvviso poco dopo le 19 del 7 febbraio all’interno di unache si trova al Valecenter, un centro commerciale, di Marcon, un comune della città di Venezia. Nel silenzio, e vicino all’ora di chiusura, alcuni banditi incappucciati sono entrati di corsa nel negozio, urlando e con delle armi da fuoco, pare fossero dei mitra, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, usandole contro le persone che erano nel negozio e minacciando di fare fuoco. Il momento in cui uno dei rapinatori tiene ino una persona (Screenshot-Notizie.com)Tutti i presenti si sono spaventati e sono rimasti immobilizzati dal terrore. Nel frattempo i criminali, una volta ...

Terrore questa sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio d ...Terrore questa sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio ...Dopo essere entrati nel negozio armi in pugno i rapinatori hanno preso i gioielli e sono fuggiti: cosa è successo ...