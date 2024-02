Ascolti tv Sanremo prima serata ieri | boom o flop? I dati Auditel del 6 febbraio 2024

Il Festival di Sanremo , nonostante le sue ore serali e una programmazione meno adatta ai bambini, emerge come un'opportunità unica per la ... (orizzontescuola)

“ Sanremo , secondo me è uno spettacolo dedicato alla canzone e sarebbe giusto che restasse tale. Non credo sia necessario quel palco per dimostrare ... (notizie)

Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024. Questa sera abbiamo ascoltato per la prima volta tutte e 30 le canzoni in gara. Alla conduzione Amadeus affiancato dal co-conduttore Marco Mengoni. Di ...Quello de ‘ Il Tre ’ è senza dubbio uno dei nomi di maggiore sorpresa all'interno dell'elenco dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Chi è ‘Il Tre’, in gara con il brano ‘ Fragili ’ Anzitutto i ...Il cantautore genovese arriva a Sanremo 2024 con l’album ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ ...