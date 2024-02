ASCOLTI TV 6 FEBBRAIO 2024 | SANREMO 2024 PARTE FORTE 15 1 MLN E 64 | 34% + 6 5 MLN E 66 | 85% CON PICCO DI 16 8 MILIONI

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)TV 6· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 5049 52.64 PT – 16289 64.85 24 H – 2737 28.54 PT – 5295 21.08 Tg1 Mattina – 369 9.77Tg1 – xUnoMattina – 933 19.42Storie Italiane – 881 20.62Storie Italiane – 1108 21.05È Sempre Mezzogiorno! – 1885 18.96Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1694 13.81La Volta Buona – 1674 16.60Il Paradiso delle Signore – 1624 18.84Pres. La Vita in Diretta – 1784 19.59La Vita in Diretta – 2386 21.13L’Eredità – 3688 24.66L’Eredità – 5098 28.38Tg1 – xPrima Festival +Start – 8986 39.07 + 12970 51.1174°Festival di– 10561 65.10 (15075 64.34 + 6257 66.85)Comm. – xGiovani – xOver – x 2023 – 10750 62.402022 – 10911 54.702021 – 8363 46.60Viva Rai2… Viva! – dati ...

Mengoni e Amadeus - Sanremo (foto AGI per US Rai) Nella serata di ieri, Martedì 6 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:15 alle 01:59 – la prima ... (davidemaggio)

Mengoni e Amadeus - Sanremo (foto AGI per US Rai) Nella serata di ieri, Martedì 6 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:15 alle 01:59 – la prima ... (davidemaggio)

Mengoni e Amadeus - Sanremo (foto AGI per US Rai) Nella serata di ieri, Martedì 6 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:15 alle 01:59 – la prima ... ()

Terra Amara sfida Sanremo. Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio la soap turca sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 provando a dare un po' fastidio al Festival di Amadeus. Nell'assenza di controprogr ...Sanremo (Imperia), 7 febbraio 2024 – Ascolti prima serata Sanremo 2024: il festival debutta con una media di 10 milioni 561mila telespettatori con il 65.1% di share. La prima serata del Festival 2023 ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...