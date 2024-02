Ascolti Sanremo 2024 | prima serata del 6 febbraio Ecco la curva

Sanremo ascolti prima serata - 10 - 6 milioni e share al 65 - 1% (il più alto dal 1995). Le pagelle

C'è solo una settimana in Italia in cui la tv si ferma ed è quella di Sanremo. Ieri è andata in onda la prima puntata del Festival ma Mediaset e La7 ... (ilmessaggero)