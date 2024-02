Ascolti prima serata Sanremo 2024 | com’è iniziato l’ultimo Festival di Amadeus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Imperia), 7 febbraio: ildebutta con una media di 10 milioni 561mila telespettatori con il 65.1% di share. Ladel2023 (in onda dalle 21.18 all'1.40) fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori pari al 62.5% di share. I dati d’archivio Ed è proprio laad aver sempre portato bene al super conduttore. Record l’anno scorso, con 10.757.000 spettatori e il 62,4 di share (il dato più alto del decennio). L’edizione 2023 si era distinta per il dato di share più alto del decennio, il 62,4% con 10.757.000 spettatori medi. L’avventura di Ama ...