Ascolti e scaletta della seconda serata | arrivano Giorgia | John Travolta e il cast di Mare Fuori

La prima serata del Festival di Sanremo è andata (questa la classifica) e gli ascolti l'hanno premiata: 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share. Uno share così alto non lo si vedeva dal 1995, quando a condurre c'era Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. Paragonare i numeri degli anni '90 con quelli attuali è ovviamente scorretto, dato che ora esistono molti più canali, numerose piattaforme streaming e soprattutto RaiPlay per rivedersi le repliche. Prima se volevi guardarti il Festival di Sanremo accendevi su Rai1 in diretta oppure t'attaccavi. Nel corso della seconda serata si esibiranno 15 cantanti (che saranno presentati dai 15 cantanti che si esibiranno domani sera) e tutti loro verranno votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio, entrambe con un peso del 50% sulla classifica.