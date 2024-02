Arti marziali An Kei Karate continua a brillare Coppa Toscana | grandi risultati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel panorama dello sport pisano, An Kei. La recente partecipazione della squadra alla, svoltasi a Tavarnelle val di Pesa il 28 gennaio, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento nellocale. L’evento, che ha visto sfidarsi categorie dal cadetti ai veterani, ha evidenziato l’impressionante talento e impegno degli atleti di An Kei. Con una performance sorprendente, la squadra ha portato a casa ben 16 medaglie, dimostrando la sua forza e determinazione in entrambe le specialità, kata e kumite. Nella specialità kata, An Keiha conquistato il podio con una serie di prestazioni straordinarie. Vaccaro ha raggiunto l’oro, mentre atleti come Cappai, Fiaschi, Gioffrè, Sabadini e ancora ...