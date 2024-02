Arte e Università gli anni perduti per faciloneria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nelle pagine che seguono raccontiamo due storie diverse, opposte per argomenti, ma con protagonisti che si sovrappongono. La prima è la disfida sulle 400 opere d’donate da una mecenate veneta misteriosa, da tempo chiuse nel caveau del Monte dei Paschi, in attesa di una sala per vederle esposte. La seconda è la telenovela della mensa universitaria in via Bandini, chiusa dae oggetto di progetti di ristrutturazione e di balletti tra Comune, Dsu e residenti nel palazzo. Le vicende sono diverse, la trama è la stessa. Troppo tempo perduto in cerca di accordi complicati, mossi dalla voglia di accontentare tutti e poi alla fine di non concludere nulla. Sisifo faceva meno fatica, a conti fatti.