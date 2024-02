Art Bonus 2024 | si vota per far vincere l’Accademia Carrara

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo. Fino al 1° marzo è possibilere Accademiasul sito di Artper il “Concorso Art?. Il progetto candidato, nello specifico, è quello dedicato al “Sostegno dell’attività istituzionale” per l’anno 2022. Sostenere il museo significa sentirsi responsabili del patrimonio pubblico che custodisce e scegliere di contribuire al suo perdurare nel tempo, aiutare a farlo scoprire e conoscere, partecipare alla sua vita. La donazione è un gesto immediato e alla portata di tutti, aziende e privati, per permettere alla cultura e all’arte di vivere e di diventare sempre più accessibile.custodisce circa 1.800 dipinti, un centinaio di sculture, una significativa raccolta di disegni e stampe, preziosi nuclei di arti decorative, dai ...

Parte il ‘ bonus mamme ’, previsto dalla legge di bilancio per il 2024. L’Inps ha pubblicato giovedì 1 febbraio la circolare operativa per attivare ... (secoloditalia)

Roma, 2 febbraio 2024 – Fino a mille euro per incentivare i giovani a migliorare il loro rapporto col mondo della cultura andando a teatro o al ... (quotidiano)

Nove persone sono state arrestate questa mattina nell'ambito di una maxi inchiesta condotta dalla procura di Frosinone. In manette imprenditori, ... (fanpage)

Sono aperte le votazioni al concorso ‘Art Bonus 2024 ’, istituito da Ales, società in house del Ministero della Cultura, e volto a premiare i ... (ilrestodelcarlino)

La struttura comunale partecipa al concorso nazionale istituito dal Ministero della Cultura. Si può votare fino al 1° marzo, poi si passa alla seconda fase.Chiunque può sostenere uno o più progetti realizzati grazie alle donazioni in denaro da parte di aziende, fondazioni e cittadini ...