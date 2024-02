Art Bonus 2024 | in gara la biblioteca Battanini

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sono aperte le votazioni al concorso ‘Art’, istituito da Ales, società in house del Ministero della Cultura, e volto a premiare i progetti beneficiari dell’artpiù gettonati sulla piattaforma www.art.gov.it/concorso/. Tra i progetti che si possono sostenere c’è anche quello relativo allacomunale ‘Plebino’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, beneficiaria di donazioni pari a 5.700 euro da parte di due mecenati ovvero Unica Reti SpA e un altro donatore che ha preferito mantenere l’anonimato. Fino alle 12 del 1° marzo sarà possibile esprimere la propria preferenza tra tutti i progetti inseriti nel sito ministeriale. In seguito, dal 4 al 18 marzo, gli iscritti ai social Instagram e Facebook potranno decretare a suon di like ...

Parte il ‘ bonus mamme ’, previsto dalla legge di bilancio per il 2024. L’Inps ha pubblicato giovedì 1 febbraio la circolare operativa per attivare ... (secoloditalia)

Chiunque può sostenere uno o più progetti realizzati grazie alle donazioni in denaro da parte di aziende, fondazioni e cittadini ...Con il Decreto Legge n. 212/2023 è cambiata completamente la disciplina relativa all’utilizzo del bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche ...La legge di Bilancio per il 2022 ha confermato il bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2024. Requisiti e modalità per usufruirne.