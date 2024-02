Arriva una nuova Coca Cola Ecco la versione piccante anche Zero

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La più grande azienda di bevande gassate al mondo ha annunciato che aggiungerà un nuovo prodotto al suo portfolio. ConSpiced il gusto iconico della famosa bibita sarà arricchito a tonalità più fruttate e speziate. Una novità che si pone l’obiettivo di soddisfare i cambiamenti dei gusti nordamericani, sempre più attratti dalla dimensione di sapori “forti”. Una bibita speziata, al gusto di lampone, ma tendenteal. Un nuovo sapore Foto: TheCompany La bevanda si distingue dalla“classica” per «un'esplosione di note rinfrescanti di lampone e aromi speziati», dice l'azienda. Non si conosce l’esatta formulazione, né quali o quante spezie sono state usate per crearla, cosa che non sorprende data la riservatezza che il colosso ...