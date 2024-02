Arrestato uomo Latina | viola divieto avvicinamento ex | la insegue al centro commerciale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Episodio di stalking aperseguita la fidanzata aldove lavora:dai Carabinieri. I controlli dei carabinieri a Roma – ilcorrieredellacitta.comEpisodio di stalking a, dove una commessa di unha dovuto denunciare il suo ex fidanzato. L’, pur avendo ildiall’ex compagna per comportamenti minacciosi e ossessivi, aveva deciso di recarsi nel capoluogo pontino per vedere la donna e consegnargli un regalo che le aveva preso. Episodio di stalking aL’episodio si è svolto presso ilfiori, dove la donna lavora presso un ...