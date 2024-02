Aris-Dolomiti Energia Trentino | EuroCup | vincere per andare avanti | ultime e diretta tv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una partita per sperare nella qualificazione al turno successivo superando, quindi, questa fase a gironi. Una vittoria per mettere al sicuro la propria posizione nel Girone B guardando alle prossime sfide europee con maggior tranquillità e forza. Sono poche, vero, ma fondamentali da realizzare le implicazioni che questo incontro dibasket 2023/24 metterà in gioco sul campo ellenico dei padroni di casa. L’è attualmente al quinto posto della graduatoria con otto vittorie e nove sconfitte mantenendo un’affermazione di distacco dalla zona rossa della graduatoria. Al contrario,è all’ottavo slot con sette successi e dieci ko pagando una vittoria dalle posizioni che porterebbero ici al turno successivo di questo torneo. La gara odierna segnerà ...

