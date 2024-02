Argentina | governo ritira legge omnibus

Romano Prodi è a Buenos Aires per celebrare i 25 anni dell'Università di Bologna in Argentina , ed è stata l'occasione per parla re del nuovo governo ... (247.libero)

É difficile da comprendere per noi italiani, ma i politici eletti all'estero non sono malleabili e trasformisti come i nostri, anzi. Javier Milei , ... (ilgiornaleditalia)

Lilbertà avanza (Lla, la formazione di Milei) ha ritirato il testo integrale del disegno di legge omnibus, che ora torna al punto di partenza, quello delle commissioni ..."La casta si è opposta al cambiamento che gli argentini hanno votato alle urne. Sappiamo che non sarà facile cambiare un sistema in cui i politici si sono arricchiti a scapito degli argentini che ogni ...In Argentina grossa battuta d'arresto per il maxi-pacchetto di riforme economiche voluto dal presidente Javier Milei, la cosiddetta 'legge omnibus'. Il ...