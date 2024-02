Archiviata l’indagine giudiziaria su Lobby Nera | come stanno i fatti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il fascicolo d'indagine sulla '' di Fdi è stato chiuso definitivamente dal gip di Milano,era stato chiesto dalla Procura in precedenza. Gli inquirenti avevano riconosciuto nei video di Fanpage.it elementi validi a sostegno del sistema dell'ipotesi dei finanziamenti illeciti, ma dalle indagini svolte non è stato possibile raccogliere "elementi in grado di confermare quanto emerso".

A distanza di ben ventotto mesi dall'inchiesta giornalistica di Fanpage e Piazzapulita, il gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato - come chiesto dalla stessa procura meneghina - Carlo Fidanza