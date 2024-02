Arancione | al Golden una commedia umoristica diretta da Fabrizio Colica

L’arancione non è solo un mix tra il giallo e il rosso ma ...Una commedia originale, divertente ed imperdibile, è pronta ad approdare al teatro Golden dal 22 febbraio al 3 marzo 2024 con un cast ...Il testo ruota attorno la figura del padrone di casa, Fabrizio, che invita suo fratello e la sua ex , per presentare loro il suo nuovo fidanzato. Gli invitati finiranno per essere di più, per una ...La squadra piacentina torna dalla trasferta di Mareno di Piave con un bottino ricchissimo di 11 ori, 6 argenti e 12 bronzi ...