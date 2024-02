Anticipazioni della Seconda Serata di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ladel Festival di, prevista per il 7 febbraio, promette emozioni e spettacolo con la partecipazione di 15 dei 30 Big in gara. Tra gli artisti più attesi figurano Fred De Palma, presentato da Ghali, e altri nomi noti come Renga e Nek, Dargen D’Amico, e Loredana Bertè, ognuno presentato da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Richard Gere papà per la terza volta Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione Muse in Italia nel 2023 con due date! Ringo Starr sta male e cancella le date del tour Blink-182: reunion e tour, c’è anche una data in Italia! Rolling Stones: la band ha annunciato il nuovo album? Ecco cosa sappiamo