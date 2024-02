Anticipazioni Amici 23 puntata 11 febbraio 2024 | maglie Serale ed eliminati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Appuntamento oggi, mercoledì 7, con una nuova registrazione di23 (in onda domenica 11). La corsa verso la fase finale del programma è già iniziata. Nella scorsaè stata consegnata la maglia per ildia Dustin, allievo di Alessandra Celentano. A deciderlo è stata l'insegnante di danza classica: "Quando lo vedi ballare pensi che è davvero un ballerino, ha un movimento pazzesco, è aperto, ha qualità, è versatile". Presumibilmente nella registrazione di oggi di23 ci saranno altri allievi che otterranno il primo pass per il. All'eliminazione di Simone Galluzzo ne potrebbero seguire altre: non è stato semplice per Emanuel Lo decidere di mandare a casa ...