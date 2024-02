Annalisa smentisce di essere incinta | Vi spiego perché non ho sceso le scale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)didopo che soprattutto sui social si erano rincorse diverse voci sulla sua presunta gravidanza. In molti si erano spinti sino a questa ipotesiaveva fatto il suo ingresso sul palco dall’entrata laterale, evitando i ripidi e sempre temutissimi scalini. “No, non sono– ha detto l’artista – ma non ho fatto leun anno...

Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2024, Geolier in testa alla top five parziale. Allevi torna sul palco e commuove ...L'interprete di 'Onda Alta' ha poi precisato: «Ho commesso tanti peccati, ma non essere politico» ...