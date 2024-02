Annalisa | “Penso all’Eurovision | Sinceramente è nata in estate”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)diè uno dei brani candidati alla vittoria del Festival di Sanremo e fra le pagine di SuperGuidaTv, a domanda diretta, la cantante ha risposto affermativamente in meritoSong Contest. “Se ci? Sì, ciall’eventualità di poter andare, ma come credo ci pensino tutti gli altri miei colleghi. È una bella cosa per tutti, nel caso lo sarebbe anche per me”., che farà parte della riedizione di E Poi Siamo Finiti Nel Vertice, non è stata scritta per il Festival di Sanremo, ma ad inizio. Per questo suona un po’ come i suoi precedenti singoli Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola, che sono tutti stati citati nel video ufficiale.omaggia Bellissima, Mon ...