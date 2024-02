Annalisa non fa le scale dell’Ariston e riparte il gossip bebè Ma lei | “Non sono incinta”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sanremo, 7 febbraio 2024 – Ritornano le voci di una gravidanza per. Dopo quelle circolate (e smentite) lo scorso settembre, ora isiriaccesi sulla cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 e da molti candidata alla vittoria. A scatenare il tutto è stato il suo ingresso sul palco, ieri sera, da un'entrata laterale, evitando così i ripidi (e temuti) gradini della scenografia. L'artista 38enne però ha messo di nuovi tutti a tacere con una spiegazione molto semplice: "Non, ma non ho fatto leperché un anno facaduta e finita al pronto soccorso, non proprio un’esperienza bellissima”. Sanremo 2024, il programma della seconda serata: chi canta stasera e gli ospiti Nella prima serata,ha esibito un ...

Annalisa torna a Sanremo, per la sua sesta volta al Festival, con "Sinceramente". Ospite della Rockol Lounge, nel Club Tenco, la cantautrice ligure racconta il brano che porta in gara alla kermesse. " ...La scelta di non scendere le scale dell'Ariston, come invece hanno fatto tutti i colleghi cantanti, aveva scatenato (di nuovo) i gossip: «Annalisa è incinta», il ...Il look di Annalisa nell'esordio a Sanremo, continua a far discutere nei salotti televisivi. E dai social, la teoria che la cantante possa essere incinta è arrivata anche in Rai. Ne ...