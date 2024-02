Annalisa Minetti commenta Sanremo 2024 | “Bertè sul podio | Mengoni senza uguali”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)cila prima serata di. Lei che sa cosa significa salire sul palco dell’Ariston e che nel 1998 ha vinto il Festival 1998 con il brano,te o con te. In attesa di vedere cosa accade nella seconda serata (leggi la seconda scaletta),analizza il debutto della 74esima edizione del Festival dove Marconel duplice ruolo di co-conduttore e di super ospite trionfa. Fonte: EllepiPer quanto riguarda la classifica provvisoria,concorda con ila Loredana, ma i Negroamaro l’hanno davvero emozionata. Fiorello e Amadeus al top ma quello che proprio non va sono i ...

' Mia sorella ha la mia stessa malatti a. Le ho dovuto spiegare che sarebbe diventata cieca come me'. Ospite a 'Verissimo', Annalisa Minetti parla ... (247.libero)

Fuori il video di 'Torno a Napoli', il singolo inedito di Annalisa Minetti scritto con Laura Polverini e Marcello Balena, già in radio e disponibile in digitale (Studio63 / Pirames). ''Napoli è una ...La lotta allo spreco alimentare è una battaglia che riguarda tutti e che, da anni, vede Unicoop Firenze impegnata con progetti sul tema e iniziative di sensibil ...Il nuovo singolo inedito di Annalisa Minetti, "Torno a Napoli", scritto in collaborazione con Laura Polverini e Marcello Balena, è ora disponibile in ...