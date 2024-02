Annalisa incinta? Perché non è scesa dalla scale a Sanremo | la verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Durante la prima serata, andata in onda martedì 6 febbraio 2024, Amadeus è rimasto spiazzato nel vederepresentarsi sul palco senza scendere una delle due scalinate laterali, alimentando la curiosità anche da parte dei fan e del pubblico in generale. Maquesta decisione insolita? Alcuni ipotizzavano una gravidanza, ma la stessa cantante ha prontamente smentito tali voci in una intervista rilasciata a Il Corriere: "Gravidanza? Assolutamente no. Quando sarà il momento, sarò io a comunicarlo, ovviamente!"non èe non c'entra niente con la sua decisione di evitare la scalinata sanremese che tanto fa paura a molti. Il motivo reale dietro la sua scelta è più prosaico ma altrettanto significativo. Un anno fa, la popolare artista ha avuto un incidente che l'ha ...