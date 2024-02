Annalisa incinta? La cantante non scende le scale dell’Ariston e accende il gossip

Annalisa non scende le scale a Sanremo e i fan si scatenano. Sui social già si rincorrono le voci che la vogliono segretamente incinta. Un rumor che torna ciclicamente per ...La prima lunghissima serata del 74esimo Festival di Sanremo è terminata. per la prima volta nella storia della kermesse della canzone italiana si ...Durante la prima serata di Sanremo 2024 la scena si è concentrata anche su Annalisa. La sua presenza al Festival di Sanremo non è passata inosservata, non solo per la sua canzone che è un tormentone c ...