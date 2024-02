Angelina Mango tra le preferite | “Può vincere” Testo e significato de “La noia” 

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sanremo 2024 tiene banco come non mai, grazie a record registrato durante la prima serata della manifestazione con uno share al 65.1%. Gli occhi degli italiani sono tutti puntati sugli artisti e le loro canzoni (e anche sui look, a dirla tutta). Per molti, la vera scoperta dell’attuale edizione della kermesse canora è lei:, la talentuosa ex allieva di “Amici” e figlia d’arte, in pole position per la vittoria.Leggi anche: Sanremo, fan scatenati su Annalisa: “È incinta”. Ma il suo gesto svela la veritàLeggi anche: Sanremo 2024, esplode il caso Irama: l’accusa di plagioin pole con la sua “La Noia”ha lasciato l’intera platea senza parole. Unche riesce a posizionarsi già a partire dalla prima serata del festival ...