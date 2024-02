Angelina Mango inaugura a Sanremo la Noioteca Con aperitivi a base di Prosecco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Ti va di scambiare la tua noia con me?». È questa la scritta che accoglie i fan in fila per entrare alla, lo spazioto nel centro didaper il lancio del suo brano in gara alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si chiama, per l’appunto, La Noia. «Durante il Festival la noia non sarà solo uno stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio» racconta la cantante «La noia è tempo e ne rivendico il valore. È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare cose che piacciono, scoprire cose nuove». Listino prezzo con banconote dal valore di 5 minuti Un listino atipico accoglie, infatti, gli avventori dellaall’ingresso di via Matteotti, cui vengono date banconote del valore ...