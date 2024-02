Angelina Mango dopo la prima esibizione | “Ho chiamato mamma | piangeva”

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Spero piangesse per gioia e non per delusione”, raccontariferita a sua madre,la suaal Festival di Sanremo 2024. Per lei, un debutto assoluto, con una canzone che contiene un invito importante: quello di ballare, nonostante le proprie “corone di spine”. Si intitola La Noia. La cover che ha scelto ha fatto discutere, ma è stata per lei una decisione di puro cuore: porterà sul palco papà. “La scelta di venerdì è stata molto pensata e molto difficile. Cerco di essere molto rispettosa e di entrare in punta di piedi sul palco, ci ho pensato molto ma era l’unica cosa che il mio cuore credeva giusta”, racconta. Canterà La Rondine. A Sanremo porta anche un po’ di Amici: “Se non avessi fatto Amici non sarai stata così pronta ad affrontare ...