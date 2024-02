Angelina Mango a Sanremo 2024 | “È il frutto di tutto il lavoro che ho fatto negli anni su me stessa”

La debuttante Angelina Mango in gara per il 74esimo festival della canzione italiana di Sanremo con "La noia" , scritta insieme a Madame e Dardust, ... (feedpress.me)

Angelina Mango inaugura a Sanremo la Noioteca. Con aperitivi a base di Prosecco

«Ti va di scambiare la tua noia con me?». È questa la scritta che accoglie i fan in fila per entrare alla Noioteca, lo spazio inaugurato nel centro ... (gamberorosso)