Anellucci | “Il Napoli ha messo mano al portafogli | ha fatto investimenti importanti”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): Lindstrom può dare tanto, Ngonge e Traorè potranno essere utili A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, ex procuratore di Edinson Cavani, sule Linstrom:esprime un giudizio sul“Ilhaal, ha. In tantissime sessioni del mercato di riparazione non abbiamo assistito ad operazioni così. Sono stati acquistati anche calciatori giovani e di qualità. Alla fine, però, sarà sempre il campo a giudicare sulla bontà delle operazioni. Quel che è certo è che il club ha posto rimedio alle defezioni numeriche ...

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani: Un giudizio sul mercato del Napoli “Il Napoli ha messo mano a ...NAPOLI - "La questione della purezza della lingua è antica ma Geolier usa uno slang, come fanno i rapper americani, francesi...di tutto il mondo. È una nuova espressione che non mette in discussione ...L'ex agente di Edinson Cavani, Claudio Anellucci, ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi su un colpo estivo in particolare.