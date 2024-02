Andreea | sequestrato un pennarello usato La verità è nel suo ultimo messaggio | le frasi rinvenute nel casolare per risolvere il giallo

CASTELPLANIO – Si cercano indizi nel casolare in cui è stato ritrovato il cadavere di Andreea Rabciuc per risolvere il giallo della sua morte. Un nuovo sopralluogo è stato organizzato questa mattina…) ...Arrestato un albanese 47enne con precedenti, stupefacente e denaro chiusi in una cassaforte incassata nel muro di una stanza nel seminterrato dell'abitazione ...CASTELPLANIO Non un semplice disperato addio, ma una serie di frasi scritte malamente su una balaustra di legno che delimita la ripida scala di collegamento tra il pianterreno e il solaio. Frasi che,.